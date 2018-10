Wildberg Bildungszentrum feiert neues "Zuckerstück"

Der Chor der Klassen 5 bis 9 sang passend dazu "Perfect" von Ed Sheeran. Perfekt war der ganze Tag für die große Feier des Schuljubiläums unter freiem Himmel und in den angrenzenden Unterrichtsräumen. Auf dem Programm standen zahlreiche Auftritte von ehemaligen Schülern am Bildungszentrum, wie den Singer/Songwriterinnen Susanne Marquardt und Lilli Ferreira sowie der Pianistin Agnes Gleske. Die Klasse 6c unterhielt mit einer Rhythmuseinlage, zudem spielte die Schulband "Reunion" auf. Moderiert wurde die Geburtstagsfeier von vier Schülerinnen und Schülern der Klasse 10b.

Die Festbänke unter freiem Himmel füllten sich rasch, an den Versorgungsstationen und Foodtrucks herrschte Hochbetrieb. Die Eltern der Schüler hatten ein überwältigendes Kuchenbuffet aufgebaut und bewirteten mit Erfrischungsgetränken und Kaffee.

Wer wollte, konnte an den Sportturnieren auf dem Soccercourt bei Spiel und Spaß ebenso dabei sein wie auf der Hüpfburg. Im Gebäudeinneren erwartete die Gäste Mitmachangebote, wie Kinderschminken, eine Bausteinewelt und erlebbare Physik und Elektronik.

Mehrere Ausstellungen, beispielsweise zu "Mode der Jahrzehnte" oder "Potpourri der Kunst", "Unterrichtsmedien im Wandel der Zeit" sowie ein Foto-Quiz mit dem Titel "Who is who?", machten die Geburtstagsfeier zu einem wahren Erlebnis bei herrlichstem Spätsommerwetter.