Wildberg Bildungszentrum erwartet 90 neue Schüler

Die Umgestaltung des Außenbereichs befindet sich derweil auf der Zielgeraden. "Es sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigen", atmet Blumenstock auf. Denn die Arbeiten konnten naturgemäß nicht auf die unterrichtsfreie Zeit beschränkt werden, "sonst hätte das fünf Jahre gedauert". Die Zusammenarbeit mit den Baufirmen habe bestens funktioniert, so der Schulleiter: "Irgendwie sind wir gut aneinander vorbei gekommen, nicht zuletzt, weil sich alle am Riemen gerissen haben." So seien beispielsweise die Prüfungen störungsfrei über die Bühne gegangen. Trotzdem freue man sich am Bildungszentrum darauf, dass der Pausenhof bald wieder in vollem Umfang zur Verfügung steht. "Während des vergangenen Schuljahrs mussten ganze Klassen die Pausen in ihren Räumen verbringen", berichtet er. Mit dem Ergebnis vor Augen habe man solche Einschränkungen aber in Kauf genommen.

Die in der Vergangenheit bewährten Angebote – wie den bilingualen Zug, die Kooperation mit der Musikschule, die Lernwerkstatt und das Individuelle Arbeiten – wolle man auch im neuen Schuljahr fortführen. Für je eine siebte und achte Klasse soll Unterricht in Kernfächern in kleinen Lerngruppen angeboten werden. Für die Klassen 6 bis 10 beginnt der Unterricht am Bildungszentrum am Montag, 10. September, um 7.40 Uhr. Für die neuen Fünftklässler findet am Dienstag, 11. September, ab 14 Uhr in der Turnhalle des Bildungszentrums eine Aufnahmefeier statt, zu der auch die Eltern der Schüler eingeladen sind.

Und dann steuern Schüler wie Lehrer bereits der Jubiläumsveranstaltung am 5. Oktober entgegen: Dann feiert das Bildungszentrum Wildberg sein 50-jähriges Bestehen.