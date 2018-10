Wildberg - Die Bundesstraße 463 zwischen Wildberg und Calw ist ab Montag, 15. Oktober, und voraussichtlich bis Freitag, 30. November, zwischen der Abzweigung in Richtung Gültlingen und der Einmündung aus Richtung Holzbronn wegen Belagsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Umleitung wird in dieser Zeit über Gültlingen geführt.