Wildberg Alles klingt gut aus der Musikschule

Wildberg. Eine "Musikschule für alle" will sie sein, die Wildberger Musikschule im früheren Kameralamt der Klosteranlage Reuthin. Das Engagement für die Musik hänge aber "ganz stark von Bildung und Einkommen der Eltern ab". Das schickte Petra Roderburg-Eimann ihren Informationen für den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats voraus. Zur Sitzung am Donnerstagabend war auch ihr Stellvertreter Peter Falk gekommen, der als Dirigent die Konzertreise von 29 Musikern – neben einer achtköpfigen Delegation der Stadt – auf die japanische Insel Shikoku anführt.

Mit dem Kollegium von 16 Lehrkräften will die Schule aber in 241 Deputaten alle Instrumente und Sparten bis hin zum HipHop, Tanz und Ballett für alle Altersgruppen und Schichten anbieten, so die Leiterin. Sie erreicht zur Zeit 996 Schüler in 1519 Einzelbuchungen. Die Hälfte davon ist zahlende Kundschaft, die andere gehört zu Kooperationen vor allem mit den Grundschulen und dem Bildungszentrum, aber auch mit der Diakoniestation – etwa beim besonders beliebten "Mobilen Wunschkonzert" für alte Menschen – , mit der Stadtkapelle, der Jugendkunstschule oder der Sommermusik.

Für den Vereinsnachwuchs bietet die Musikschule jetzt neue Bläser-AGs an den Grundschulen – zum Schnuppern und eventuell zum Dabeibleiben. Erfolgreich ist auch das Konzept "Singen, Bewegen, Sprechen" oder "Hänsel und Gretel" in Zusammenarbeit mit den Kindergärten. Die sogenannte Ward-Methode, eine 20-minütige Singpause an der Grundschule, wird von allen Beteiligten jetzt auch bis hin zum BiZ besonders gelobt.