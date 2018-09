Wildberg Alle Hände gehen hoch für neues Wohngebiet

Wildberg-Effringen. Weil am oberen Rand des Acker- und Wiesengebiets "Vorderer Bergsteig" – am Höhenweg – ein alter dörflicher Bauernhof steht, musste ein Bebauungsplan klären, wie dort dörflich-landwirtschaftliche Areale und ein Wohngebiet – bis hinunter zu den Häusern am Weißdornweg abgestimmt werden können. Der Stadtplaner Thomas Sippel hatte den vom Gemeinderat abgesegneten Entwurf nach der öffentlichen Auslegung samt den Einwänden und den Anregungen der Behörden nun bis zur Beschlussfassung ausgearbeitet.

Keine Einwände von Seiten der Behörden

Es ist die eventuelle Geruchsbelästigung von Viehhaltung, die dörfliches Gebiet und Wohngebiet bei der Planung auf Abstand halten muss. Der Besitzer des landwirtschaftlichen Betriebs will sich sein bestehendes Recht offenhalten, ob in seinen Ställen irgendwann einmal wieder Tiere stehen sollen. Darauf hatte der Bebauungsplan Rücksicht zu nehmen – was für denkbare Ausweitungsflächen des Hofs nicht galt.