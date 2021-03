2 Lehrerin Judith Walter filmt Lehrvideos für den Fernunterricht.Foto: Geisel Foto: Schwarzwälder Bote

Schulanmeldung: Bildungszentrum lässt für sich werben

Wildberg. Die Schulanmeldetage stehen kurz bevor: Vom 8. bis 11. März können Eltern ihre Kinder in eine weiterführende Schule einschreiben. Normalerweise stellt sich das Bildungszentrum Wildberg (BZW) zu diesem Anlass mit einem großen Infotag vor. Aufgrund von Corona ist das nicht möglich – also kommen Schüler und Eltern zu Wort.

Malin-Carlotta Schütz ist Schülersprecherin und macht dieses Jahr ihren Abschluss. Die Schulgemeinschaft sei "sehr stark", die Lehrer-Schüler-Verhältnisse gut. Die Schule sei zudem digital sehr gut aufgestellt. Außerdem fühlt sie sich "sehr gut aufgehoben", so Schütz, "es wird auf die verschiedenen Stufen eingegangen". Allgemein sei das Bildungszentrum "sehr zukunftsorientiert". Schütz kann den Besuch empfehlen. Ihr haben die letzten sechs Jahre "sehr gefallen". Für die Zehntklässlerin geht es nach ihrem Abschluss an einem beruflichen Gymnasium mit der allgemeinen Hochschulreife weiter.

Für den Zehntklässler Tim Stadel waren zwei Punkte bei der Schulwahl entscheidend: die Nähe zum Wohnort und die "ausschließlich guten Erfahrungen" seiner Schwester. "Das Bildungszentrum Wildberg zeichnet sich für mich vor allem durch sein breit gefächertes Angebot aus, in dem sich eigentlich jeder Schüler gut aufgehoben fühlt." Sei es das vielseitige Sportangebot oder der "gut organisierte Technikunterricht" – jede Interessensgruppe komme auf ihre Kosten. Jeder könne seine Interessen in den Unterricht einbringen, die Lehrer unterstützten die Schüler dabei und stünden für jegliche Fragen zur Verfügung. Tim Stadel fühlt sich daher am BZW ebenfalls "gut aufgehoben".

"Die Schule ist extrem familiär, entgegenkommend", betont Peter Anklam, Vater eines Sechstklässlers. "Ich habe noch nie eine so kundenfreundliche Schule erlebt." Schulleiter Eugen Blumenstock beschreibt er als "sagenhaft". Anklam ist so überzeugt, dass er das BZW schon einigen anderen Eltern empfohlen hat. "Ein Traum" ist für ihn die Schwimmhalle direkt auf dem Gelände.

Magdalena Springwalds Sohn macht dieses Jahr seinen Abschluss, und nach sechs Jahren hat sich ihre Familie erneut für das BZW entschieden. "Das ganze Rundumkonzept passt, man fühlt sich aufgehoben." Die Feedback-Runde, wie der Umgang mit dem ersten Lockdown lief, findet bei ihr besonderen Anklang. Die Kinder seien die erste Woche nur beim Klassenlehrer, werden im Busfahren geschult, Teambuilding werde gefördert, und die Schulsozialarbeit komme immer wieder in die Klassen. Das BZW habe als eine der ersten Schulen einen Online-Infotag durchgeführt, Eugen Blumenstock sei da "immer sehr innovativ", reagiere schnell und sei "kritikbereit". Springwald lobt zudem die gute Qualität der schulischen Bildung, der Unterricht werde "motivierend" gestaltet.

Christina Berends hat 2016 ihren Abschluss am BZW gemacht. Sie habe sich immer wohl gefühlt, die Schulleitung sei auf alles eingegangen und es habe immer eine gute Zusammenarbeit gegeben, erzählt die ehemalige Schülersprecherin. "Man erinnert sich gerne zurück."

Wenn ein Schüler hinten abfalle, hat er meist Pech, weiß Fabio Rizzo, ebenfalls Abschlussklasse 2016. Nicht so am BZW. Hier nehmen sich die Lehrer extra Zeit. Pädagogisch fühlte sich Rizzo gut aufgehoben und auf Abschluss und Berufseinstieg gut vorbereitet. "Ich war definitiv zufrieden am BZW."

Der Übergang von der Grundschule ans BZW wird "sanft" gestaltet, beteuert Eugen Blumenstock. Es gebe "Zeit zum Ankommen", und es sei viel Zeit zum Wiederholen des Stoffs in Klasse fünf und sechs eingeplant.

Von Seiten der Grundschulen bestehe mit dem BZW eine enge Kooperation, erklärt die geschäftsführende Schulleiterin Heike Müller. Man tausche sich fachlich aus, habe schon gemeinsame Fortbildungen durchgeführt. Beide sind sicher: Eltern haben keinen Grund zur Sorge wegen der schulischen Bildung ihrer Kinder – auch in Zeiten von Corona.