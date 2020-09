Wildberg Alkoholisierter Radfahrer rammt Auto und stürzt

Wildberg-Schönbronn - Ein Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Schönbronn mit seinem Pedelec zunächst mehrfach gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und im Anschluss zu Boden gestürzt. Er trug leichte Verletzungen im Gesicht davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.