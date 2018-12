Wildberg Abteilung hat 72 Einsätze zu meistern

Wildberg. Tibor Ivan ist im März 2017 der Wildberger Wehr beigetreten, ist inzwischen aber nach Jettingen umgezogen. Auch sein Arbeitsplatz befindet sich im Kreis Böblingen, sodass er die Wehr verließ. Jochen Seibold gehörte der Wehr seit 2001 an. Ihn verschlägt es demnächst jedoch nach Empfingen, sodass sein Dienst in Wildberg beendet ist. Mark Braun wechselte nach fünf Jahren in der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung, wo er seit elf Jahren aktiv ist. Er verlässt zwar die Wildberger Abteilung, tritt allerdings der Sulzer bei, da er dort zwischenzeitlich wohnt.

Neu zur Abteilung stießen dafür Matthias Dieter, der von Herrenberg nach Wildberg gezogen ist, sowie Jan Juszczak und Marvin Schellinger aus der Jugendfeuerwehr.

68 Einsatzkräfte mit einem Altersdurchschnitt von 40 Jahren leisten zurzeit ihren freiwilligen Dienst in der Wildberger Abteilung, wie Abteilungskommandant Frank Rentschler berichtete. 72 Einsätze galt es zu meistern – also ein paar mehr als in den drei Vorjahren. Den Löwenanteil machten die 27 technischen Hilfeleistungen aus. Dazu kamen acht Brände, fünf Verkehrsunfälle, fünf Ölspuren, 16 Brandsicherheitsdienste, sechs blinde Alarme und ein Einsatz wegen Stechinsekten.