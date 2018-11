Wildberg Abteilung freut sich über steigendes Interesse

Elf Teams begegneten sich am Nachmittag beim Doppel- und Mixed-Turnier. Hier wurde mit festen Spielpartnern agiert, zeitgleich auf mehreren Spielfeldern, spielte zunächst "jeder gegen jeden". Wer zuerst zwei Sätze gewonnen hatte, kam in die nächste Runde. Die besten vier Badminton-Paarungen kämpften in den Endspielen um die Plätze 1 bis 4.

Im Endspiel überzeugte die Paarung Elmar Bux und Michael Metzger. Sie erkämpften sich Platz 1. Den zweiten Platz belegten Karsten Ullrich und Christof Kleczkowski, gefolgt von Niels Koepke und Frank Rosental auf Platz drei. Auch für sie gab es Urkunden und Sachpreise.

Beim Mixed-Turnier landete die Paarung Barbara Köpf und Philipp Feinäugle ganz oben auf dem Siegertreppchen. Den zweiten Platz belegten Aivan Thai und Dung Thai, den dritten Platz belegten Sarah Golgun und Cengiz Ersoy.

Insgesamt stand der Turniertag wieder unter dem Zeichen der Freundschaft mit benachbarten Vereinen und Hobbyspielern, die man kennt oder an diesem Tag kennengelernt hat. Der Spaß am Spielen stand dabei wie in den Vorjahren auch im Vordergrund. Als besonderer Service wurde zum zweiten Mal Schlägerbespannung angeboten.

Seitens der teilnehmenden Spieler wurde die gute Organisation der Veranstaltung gelobt und so manch einer hat sich schon für das nächste Turnier in 2019 angemeldet.

Die Abteilung Badminton im TSV Wildberg trainiert jeden Dienstagabend zwischen 19 und 20.30 Uhr in der Wildberger Sporthalle beim Bildungszentrum und freut sich über neue Mitglieder, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis. Schnuppern ist jederzeit möglich.