Wildberg Abriss erfüllt viele ältere Effringer mit Wehmut

"Ende der 1930er-Jahre wurde der Kindergarten zu einer Kindertagesstätte der NS-Volkswohlfahrt umgewandelt", weiß Uwe Traub. "Deren Bestimmungen und Verhaltensregeln aus dem Jahr 1939 sind noch erhalten", berichtet Traub. Was heute eher amüsant klingt, scheint damals Notwendigkeit gewesen zu sein: Darin findet sich ein ausdrückliches Verbot, den Kindern Most als Getränk in den Kindergarten mitzugeben.

1939 befand sich im Erdgeschoss neben dem Kindergarten ein Ausweichlokal, im ersten Obergeschoss die Unterklasse sowie die Ländliche Berufsschule für Mädchen. Im zweiten Obergeschoss waren die Oberklasse und die Wohnungen des ständigen Lehrers untergebracht. "1937 kam ein kleiner Anbau ans Schulhaus, der auch einem unständigen Lehrer Platz zum Wohnen bot", berichtet Uwe Traub weiter. Das heutige Schulgebäude hinter dem Effringer Rathaus wurde Ende 1955 eingeweiht, erster Schultag dort war der 9. Januar 1956. 1967 konnte das jetzige Kindergartengebäude in Effringen eröffnet werden, und somit verließen auch die Kleinen das alte Schulhaus.

Die Zukunft des Areals ist noch ungewiss

Damit ist die Geschichte des alten Schulhauses aber noch nicht zu Ende erzählt. In den Jahren 1975/76 wurde ein Anbau für Feuerwehrfahrzeuge erstellt, nachdem der Platz im Erdgeschoss des Rathauses doch etwas eng war. Nachdem die Wehr "früher" nur mit einem Spritzenwagen agierte, bekam sie im Zuge der Eingemeindung ein eigenes Fahrzeug. Dieses musste aus Platzgründen bereits im Nachbargebäude des Rathauses untergebracht werden.

Ein Brand just in diesem Gebäude führte zu keinem Fahrzeugschaden, beschleunigte aber unter anderem durch Geld von der Gebäudebrandversicherung den Umzug ins Areal Altes Schulhaus. Die Kosten für den Anbau beliefen sich auf etwa 208 000 Mark, es gab einen Landeszuschuss in Höhe von rund 59 500 Mark, und etwa 48 000 Mark gab es dank Gebäudebrandversicherung.

Vor allem die ehemaligen Kommandanten Rolf Braun, Hermann Roller (stellvertretender Kommandant), Franz Bechtold, Karl-Heinz Kempf und Daniel Nuding engagierten sich mit ihren Kameraden über die Jahre sehr stark ehrenamtlich, um ihr Feuerwehrdomizil "in Schuss" zu halten.

Aus den Kindergartenräumen im Hauptgebäude entstand die "legendäre Effringer Feuerwehrklause".

"Mit der Zusammenlegung zur Weststadtwehr ging dann im Jahr 2015 die Ära der Effringer Wehr vor Ort zu Ende", berichtet Traub. Das erste Obergeschoss erblühte als Domizil der städtischen Musikschule vor und nach der Jahrtausendwende (2000), bevor ein Umzug nach Wildberg ins Klosterareal erfolgte.

Im Jahr 2015, während der Flüchtlingswelle, war der Abbruch des alten Schulhauses eigentlich schon beschlossene Sache. Doch durch die Notwendigkeit, Unterkünfte zu finden, bekam das Gebäude nochmals eine neue Verwendung. "Es entstanden mehrere kleine Wohneinheiten", so der Ortsvorsteher. Inzwischen sind die Geflüchteten anderweitig untergebracht, das Gebäude geräumt, und der Abbruch hat begonnen. "Über die Zukunft des Areals", so Traub, "ist noch nicht entschieden."