Am 29. April feierten 19 Jugendliche in der Gültlinger Michaelskirche das Fest der Konfirmation. In einem feierlichen Festgottesdienst wurden die Jugendlichen, die den Gottesdienst selbst mitgestaltet hatten, von Pfarrer Jürgen Bobzin konfirmiert und somit als erwachsene Mitglieder der Gemeinde aufgenommen. Der Festtagsottesdienst, den die Konfirmanten für diesen besonderen Tag vorbereitet hatten, stand unter dem Motto "Federleicht und Felsenfest".