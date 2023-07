Der 26-jährige Stürmer spielte zuletzt in der AHL und wurde 2015 von den Boston Brunis gedraftet. In zehn Tagen startet die Saisonvorbereitung der Schwenninger.

Mit Zach Senyshyn schließt sich ein bekannter Name aus Nordamerika den Wild Wings an. 2015 zogen ihn die Boston Bruins bereits an 15. Stelle in der ersten Draftrunde. Der körperlich wie technisch veranlagte Rechtsschütze ergänzt die Offensive der Neckarstädter somit in allen Bereichen des Spiels.

Seine Daten

In Nordamerika brachte es der Kanadier auf insgesamt 16 NHL-Spiele für Boston und Ottawa. Zudem lief der Flügelstürmer 333 Mal in der AHL auf und erzielte dabei 132 Scorerpunkte. In der vergangenen Saison spielte Senyshyn für die beiden AHL-Klubs Utica Comets und Chicago Wolves.

Das sagt Zach Senyshyn

„Ich bin voller Vorfreude auf die neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, wenn es endlich losgeht. Die Gespräche mit Stefan Wagner und Coach Steve Walker waren ebenso ausschlaggebend, wie die Perspektive an einem Ort zu spielen, an dem Eishockey den Leuten so viel bedeutet wie in Schwenningen. Ich glaube deshalb an ein großes Jahr für das Team und für mich“, beschreibt der 26-Jährige, der mit Ben Marshall auch auf ein für ihn bekanntes Gesicht am Neckar stoßen wird.

Das Statement von Stefan Wagner

Die intensive Suche nach dem fehlenden Puzzlestück in der Offensive konnte das Team um Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner nun erfolgreich beenden. „Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige für die vakante Position ist. Das lange Warten und die damit verbundene Geduld haben sich für uns gelohnt, denn nun konnten wir einen Spieler mit seinen Referenzen verpflichten.“

Bereits in zehn Tagen wird Zach Senyshyn in Schwenningen eintreffen und pünktlich mit dem Team in das Trainingscamp in der Helios Arena starten.