Der ambitionierte Zweitligist EC Kassel Huskies hat den gebürtigen Doppelstädter Yannic Seidenberg verpflichtet. Der erfahrene Verteidiger soll ab dem 14. März mithelfen, dass die Hessen die mit aller Macht angestrebte Rückkkehr in die DEL schaffen. Bis zum 14. März läuft noch Seidenbergs Doping-Sperre.

Der frühere Nationalspieler und Silbermedaillengewinner trainiert seit Mitte Januar bei den Huskies mit und hat sich für diesen Vertrag empfohlen. Eigentlich wollte Seidenberg zeitnah eine Trainerkarriere einschlagen, doch ihn reizte noch eine Rückkehr auf dem Eis. In Kassel wird er dann auch in der entscheidenden Saisonphase mit dem Ex-Mannheimer David Wolf in einem Team stehen.

Seine Karriere

Seidenberg ist mit München, für die er ab 2013 neun Jahre gespielt hat, von 2016 bis 2018 dreimal in Folge Deutscher Meister geworden. Er hat über 1000 Partien in der DEL absolviert und ist mit 518 Scorerpunkten hinter Mirko Lüdemann der zweiterfolgreichste Verteidiger der DEL-Geschichte.

Das sagt der Huskies-Sportdirektor

Daniel Kreutzer wird wie folgt zitiert: „Yannic hat in den vergangenen Wochen bei uns gezeigt, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Nach seinem zunächst unschönen vorzeitigen Karriereende brennt er nun darauf, sich noch einmal zu präsentieren. Er hilft unserer Mannschaft mit seiner Präsenz und Erfahrung bereits seit seinem Einstieg in den Trainingsbetrieb weiter, zudem hat er sich auf dem Eis von Anfang an in sehr guter Verfassung gezeigt.“

Die Huskies stehen aktuell hinter Dresden und Krefeld in der DEL2 auf dem dritten Rang. Auch Kassel hat einen Lizenzantrag für den möglichen Aufstieg in DEL gestellt.