1 Viel los vor dem Straubinger Kasten: Die beiden Schwenninger Will Weber (rechts) und Daniel Neumann (Mitte) geben alles. Am Ende setzten sich die Wild Wings knapp durch Foto: Roland Sigwart

Schwenninger besiegen in der DEL im Kampf um Platz sechs Straubing daheim entscheidend mit 3:2. Gegen die Tigers geht es ab dem 16. März auch im Viertelfinale.









Die Wild Wings haben ihr erstes großes Saisonziel erreicht und am vorletzten Hauptrunden-Spieltag in der DEL den sechsten Platz fest zementiert. Im Play-off-Viertelfinale (Best of 7) geht es ab dem 16. März für die Schwenninger erneut gegen den Dritten Straubing.