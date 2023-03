1 „Die Wild Wings waren für die beste Option, um mich weiterzuentwickeln“, sagt der neue Schwenninger Schlussmann Cody Brenner zu seinem Wechsel. Foto: Eibner

Der bisherige Bietigheimer Torhüter verstärkt das Schwenninger Team. Brenner freut sich auf die Zusammenarbeit mit Joacim Eriksson.









Torhüter Cody Brenner wechselt von Bietigheim zu den Wild Wings.

Nach vier sehr soliden Spielzeiten beim Lokalrivalen aus Bietigheim wechselt Cody Brenner nun an den Neckar. In Bogen geboren und beim Deggendorfer SC ausgebildet, ging es für den 26-Jährigen über die Stationen Landshut und Regensburg wieder zurück in die sportliche Heimat. Mit Förderlizenz zählte der Linksfänger bereits in der Saison 2017|18 zum Kader der Straubing Tigers. In der vergangenen Hauptrunde bestritt Brenner 25 Partien für die Steelers.

Seine Beweggründe

In der kommenden Saison wird 1,84 Meter große Schlussmann gemeinsam mit Joacim Eriksson das Torhütergespann bei den Neckarstädtern bilden. „Ich hatte schöne Jahre in Bietigheim, doch dann war klar, dass ich für meine sportliche Weiterentwicklung den nächsten Schritt gehen möchte. Dafür war Schwenningen die beste Option, weil hier zuletzt sehr gute Arbeit geleistet wurde, ich aber auch überzeugt davon bin, dass in Zukunft noch mehr möglich ist.“

Die Erklärung von Stefan Wagner

Stefan Wagner, Geschäftsführer Sport bei den Wild Wings, sieht in Cody Brenner die ideale Ergänzung zur etatmäßigen Nummer 1 aus Schweden: „Cody hat bewiesen, dass er einer Mannschaft wichtige Minuten und gute Spiele in der DEL geben kann. Bei der Bedeutung der Torhüterposition im Eishockey braucht man genau diese Fähigkeiten. Ich sehe uns in diesem Bereich mit Cody und Joacim weiterhin sehr gut aufgestellt“, sagt Stefan Wagner.