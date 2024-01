Wild Wings: Was Alex Trivellato gleich nach dem Sieg gegen Nürnberg seinem Team sagt

Was Alex Trivellato gleich nach dem Sieg gegen Nürnberg seinem Team sagt

1 Tolles Duo: Sebastian Uvira (links) und Alex Trivellato jubeln gegen Nürnberg. Beide zeichneten für die Tore der Wild Wings verantwortlich. Foto: Eibner

Gesellschafter Thomas Burger freut sich, „dass wir jetzt einmal auf der Sonnenseite stehen“. Nach dem Stress-Programm laufen die Wochen nun wieder normal.









Link kopiert



Erst knallte Wild-Wings-Verteidiger Alex Trivellato die Scheibe in der dritten Minute der Verlängerung am Sonntagabend mit 112 Stundenkilometern zum 2:1-Siegtreffer ins Nürnberger Tor: „Ich habe die Lücke gesehen und war richtig glücklich, als es geklappt hat.“ Anschließend erklärte der italienische Nationalspieler in der Kabine seinen Teamkollegen, „dass nur die guten Mannschaften solche schwierigen Spiele noch gewinnen“. Danach fand der Schwenninger Leistungsträger etwas Ruhe im Fitness-Raum beim 15-minütigen Ausdehnen, bevor er entspannt auf den 15. Heimsieg der Wild Wings zurückblickte: „Natürlich war es phasenweise nicht schön anzusehen, wie wir gegen gute Nürnberger gespielt haben. Aber letztendlich zählt das Ergebnis.“