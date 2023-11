1 Auch Wild-Wings-Topscorer Tyson Spink erwartet für sein Team einen heißen Tanz in der Frankfurter Eissporthalle. Foto: Eibner

Schwenninger gastieren am Freitag (19.30 Uhr) in Frankfurt. Am Sonntagabend kommen Christof Kreutzer und seine Augsburger.









Nach ihrem gelungenen Re-Start nach der Deutschland-Cup-Pause gastieren die Wild Wings (6./33) in der DEL am Freitag (19.30 Uhr) bei ihrem Tabellennachbarn Frankfurt (7./32). Am Sonntag (19 Uhr) kommen die Augsburger Panther (11./21) mit dem Ex-Schwenninger Sportdirektor Christof Kreutzer in die Helios Arena.