Warum ein Derbysieg am Dienstag in Mannheim so wichtig wäre

1 Für den Schwenninger Kapitän Thomas Larkin ist es ein ganz besonderes Spiel am Dienstag: „Nach sechs Jahren in Mannheim sitze ich nun auf der anderen Bank. Ich freue mich sehr darauf.“ Foto: Roland Sigwart

Die Leistungen der Schwenninger stimmen überwiegend, doch die Ergebnisse nicht mehr. Für Kapitän Thomas Larkin ist es ein „ganz besonderes“ Spiel.









Nach dem Weihnachtsfest bereiten sich die Wild Wings mit dem Training am ersten Feiertag auf das Derby in Mannheim (Dienstag, 14 Uhr) vor. Nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen wäre es für das Schwenninger Team (9./45) wichtig, in der SAP Arena Zählbares mitzunehmen.