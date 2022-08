1 Für Florian Elias (rechts) und Co. geht es schon am Samstag in Wil weiter. Quelle: Unbekannt

Eine wichtige Erkenntnis nach den ersten beiden Testspielen der Wild Wings: Es gibt noch jede Menge Arbeit bis zum DEL-Saisonstart in vier Wochen. Am Samstag (20 Uhr) geht es in Wil gegen den Schweizer Erstligisten Rapperswil weiter im Vorbereitungsprogramm.















Link kopiert

Erst um zwei Uhr am Freitagmorgen kehrten die Wild Wings bei strömenden Regen von ihrem ersten Turnierspiel in Wil (Schweiz) zurück. Mit 3:4 hatten die Schwenninger nach Penaltyschießen gegen einen spielerisch guten Zweitligisten aus Olten verloren. Das Ergebnis ist aber völlig unwichtig. Allein die Frage zählt: Wie kommt die Mannschaft mit dem System und den Vorgaben von Coach Harold Kreis voran? Die erste Erkenntnis: Es braucht einfach Zeit, bis das Team mit den Neuzugängen spielerisch erfolgreich zusammenwächst.

Überzahlspiel gegen Olten erfolgreich

Es gab gegen Olten positive Aspekte (zwei Überzahltore, guter Zug zum gegnerischen Tor). Aber auch die noch vorhandenen Baustellen waren offensichtlich beim Spiel gegen die Scheibe und besonders insgesamt in der spielerischen Abstimmung, was sich in einigen Puckverlusten zu notieren war. Klar ist, die Spieler müssen die Vorgaben und den Plan von Harold Kreis noch mehr verinnerlichen. Einige Dinge sind für sie neu. Dazu fehlten gegen Olten mit dem noch verletzten Alexander Karachun und Sebastian Uvira zwei wichtige Eckpunkte der Offensive. "Wir brauchen zum jetzigen Zeitpunkt einfach Geduld für die Entwicklung. Unsere Mannschaft ist sehr lernwillig", lobt Sportdirektor Christof Kreutzer. Und Harold Kreis machte bereits nach dem 3:0 gegen Freiburg deutlich, dass er die Messlatte an die Spieler hoch auflegt.

Am Samstag gegen Rapperswil noch mehr gefordert

Chefcoach Harold Kreis hofft, im zweiten Turnierspiel in Wil (Samstag, 20 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten Rapperswil Jona Lakers neue wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Der lange Weg ist das Ziel. Den Wild Wings bleibt in dieser Vorbereitung dafür aber auch noch Zeit genug.