Mit 1:3 auch das zweite Spiel in Bremerhaven verloren

Die Wild Wings haben das zweite DEL-Spiel binnen 24 Stunden in Bremerhaven am Donnerstagabend auch verloren. Beim 1:3 ließen die Gäste viel zu viele gute Chancen liegen.















Wild-Wings-Coach Christof Kreutzer, der sich in der Schlussphase sehr über diverse Schiedsrichter-Entscheidungen aufregte, zog Bilanz: "Wir haben heute sehr viele Chancen kreiert, teilweise das leere Tor nicht getroffen. Wir hätten gewinnen müssen. Trotz der Niederlage hat die Mannschaft hart gearbeitet."

Hier der Liveticker zum Nachlesen

Schwenningens Wild-Wings-Angreifer Brett Pollock resümierte: "Wir haben gut gespielt, aber unsere Chancen zu wenig genutzt."

Christof Kreutzer hatte nach dem ersten Duell und der 3:4-Niederlage nach Verlängerung vor dem zweiten Spiel erklärt: "Ich bin erst einmal froh über den einen Punkt und wir haben morgen die gute Chance, vielleicht noch mehr zu punkten." Der Doppel-Torschütze Tomas Zaborsky war ebenfalls mit einem guten Gefühl in die Partie Nummer 2 gegangen: "Es lief am Mittwoch nach unserem 0:2-Rückstand immer besser in unserem Spiel, deshalb bin ich für Donnerstag zuversichtlich, dass wir gewinnen."

Marvin Cüpper im Tor

Bei den Wild Wings pausierte Torhüter Joacim Eriksson – für ihn bestritt Marvin Cüpper seinen 13. Saisoneinsatz. Für Jordan George rückte Maximilian Hadraschek rein in die erste Angriffsreihe. Bei Bremerhaven hütete nun Maxi Franzreb das Gehäuse für Brandon Maxwell.

Pinguins zeigen ihre große Effektivität

Die Pinguins waren mit ihrem kleinen Kader im ersten Drittel das bessere Team, nutzten ihre Chancen eiskalt zur 2:0-Führung. Gleich im ersten Powerplay des Abends stellten die Norddeutschen unter Beweis, warum sie aktuell das beste Überzahlspiel der DEL besitzen. Miha Verlic (8.) traf per Nachschuss. Die Schwenninger bekamen die erste Paradereihe der Gastgeber weiterhin in dieser Phase nicht in den Griff. Mit einem klasse Bauerntrick überwand Top-Scorer Jan Urbas (15.) Cüpper zum 2:0.

Endlich mehr Druck

Mit Beginn des Mittelabschnitts konnten die Wild Wings nun mehr Druck entwickeln und sich einige gute Chancen erspielen (Alex Karachun und Travis Turnbull). Aber die Neckarstädter ließen drei Überzahlspiele in dieser Phase ungenutzt. Kurz vor dem Drittelsende schaffte Tylor Spink bei einer Großchance nicht den 1:2-Anschluss.

"Wir haben am Mittwoch gezeigt, dass wir das Spiel gegen Bremerhaven noch drehen können. Daran müssen wir jetzt glauben", forderte Maximilian Hadraschek vor dem Schlussdrittel.

Pollocks Treffer zu wenig

In diesem überstanden die Gäste ein vierminütiges Unterzahlspiel, das Will Weber nach einer unnötigen Strafe verursacht hatte. Brett Pollock (53.) verkürzte verdient zum 1:2. Schwenningen investierte in der Crunchtime sehr viel. Doch mit dem empty-net-goal von Miha Verlic (59.) zum 3:1 war die Partie entschieden.

Ein paar freie Tage für die Wild Wings

Die Schwenninger Mannschaft wird nun mit Beginn der Olympia-Pause ein paar freie Tage genießen und sich dann für die nächste Nachholpartie am Freitag, 18. Februar, daheim gegen Bietigheim, vorbereiten. Spannend werden die kommenden Tage bei den Wild Wings nun vor allem hinsichtlich auch der Trainerfrage.

Bremerhaven – Wild Wings 3:1 (2:0/0:0/1:1).Tore: 1:0 Verlic (7:15/5:4), 2:0 Urbas (14:44), 2:1 Pollock (52:42), 3:1 Verlic (58:30/5:6). Strafen: Pinguins: 12 – Wild Wings: 8. Schiedsrichter: Gordon Schukies/Stephane Reneau