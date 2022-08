1 Schwenningens Verteidiger Marius Möchel (rechts) versucht in dieser Szene Tomas Hrnka (HK Nitra) zu stoppen. Foto: Eibner/Albrecht.

Die Wild Wings haben ihr "Halbfinale" beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen am Freitagabend gegen den slowakischen Erstligisten HK Nitra mit 3:0 überzeugend gewonnen.















Link kopiert

Damit treffen die Schwenninger am Samstag im Finale ab 17.30 Uhr auf den französischen Erstligisten BDL Grenoble.

Im zweiten Halbfinale am Freitagnachmittag hatte der Champions-Hockey-League-Teilnehmer aus Frankreich den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau mit 4:2 besiegt.

Der Kapitän muss kurzfristig passen

Bei der Formation der Wild Wings vor 800 Zuschauern gegen HK Nitra gab es auch Überraschungen. Wie geplant stand Joacim Eriksson im Tor. In der Defensive wurden individuell von den Verteidigern die Seiten getauscht und im Angriff fehlte Daniel Pfaffengut (schwere Prellung aus dem Spiel gegen Rapperswil). Dafür lief Sebastian Uvira nach überstandener Zahn-Operation wieder in einer Reihe mit Mitch Wahl und dem jungen Phillip Feist auf. Aber es fehlten kurzfristig Kapitän John Ramage (private Gründe) und auch Manuel Alberg nach einer Zahn-Op.

Das erste Drittel

Gegen den slowakischen Vorjahres-Vizemeister HK Nitra hatte Schwenningens Brandon DeFazio bereits nach zehn Sekunden die erste Einschusschance. Mike Indrasis und die beiden Spink-Brüder besaßen in der Folgezeit ebenfalls gute Möglichkeiten zur Führung.

Auf der anderen Seite parierte Joacim Eriksson gut gegen Michael Drabek. In der 10. Minute gingen die Wild Wings durch Ken André Olimb mit 1:0 in Front – DeFazio hatte vorbereitet. In den restlichen Minuten des ersten Drittels verteidigten die Neckarstädter gut und gingen völlig verdient mit einer 1:0-Führung in die erste Pause.

Der Mittelabschnitt

Im zweiten Drittel erwischten die Spieler von Chefcoach Harold Kreis einen Auftakt nach Maß. Im Powerplay ließ es Neuzugang Mitch Wahl mit einem tollen Schuss zum 2:0 (25.) krachen. Die Wild Wings belohnten sich für eine bis dahin gute Leistung.

Die Vorentscheidung

Und der DEL-Ligist legte bald nach. Nach einem Schuss von Verteidiger Peter Spornberger verwertete Tyson Spink (29.) den "Rebound" zum 3:0 für die Wild Wings. In den Folgeminuten hätten Kai Zernikel und auch David Cerny noch erhöhen können, doch mit dem Drei-Tore-Vorsprung für Schwenningen ging es in den Schlussabschnitt.

In diesem kontrollierten spielerisch gute Schwenninger weiterhin das Geschehen, erarbeiteten sich weitere gute Chancen.

Am Ende stand ein verdienter 3:0-Sieg von Harold Kreis und seinem Team.