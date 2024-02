Wild Wings: Tyson Spink und seine Gedanken vor dem Comeback

1 Das Zuschauen fiel Tyson Spink in den vergangenen Wochen sehr schwer. Jetzt kann er es kaum erwarten, auf dem Eis wieder ein wichtiger Teil des Schwenninger Teams zu sein. Foto: Eibner

Schwenningens Top-Stürmer kehrt nach acht Wochen Verletzungspause am Freitag in Düsseldorf zurück. Coach Steve Walker sagt: „Wir haben nun die härtesten Spiele.“









„Die letzten zehn Spiele der Hauptrunde werden die härtesten“, betont Wild-Wings-Coach Steve Walker. Die Crunchtime der Hauptrunde in der DEL – gespickt mit einer unglaublichen Spannung – beginnt. Die Schwenninger (4./70) gastieren am Freitag (19.30 Uhr) bei den formstarken Düsseldorfern (10./51) und empfangen am Sonntag (14 Uhr) ihren Direktkonkurrenten im Play-off-Rennen, die Kölner Haie (7./68).