1 Tylor Spink ist wieder zurück: Hier verfolgt der Schwenninger Top-Stürmer (rechts) den Augsburger Luke Esposito. Foto: Eibner

Trotz dem 2:3 nach Penaltyschießen in Augsburg nehmen die Schwenninger immer mehr Kurs in Richtung Play-off-Qualifikation. Am Dienstag kommt Ingolstadt.









Nach knapp vierwöchiger Verletzungszeit war es für Schwenningens Angreifer Tylor Spink „ein sehr gutes Gefühl“ im letzten Jahresspiel am Samstag in Augsburg wieder dabei zu sein: „Ich bin glücklich, zurück zu sein. Zwar fehlt es mir nach dieser Pause noch etwas am Spielrhythmus, doch Schritt für Schritt wird das wieder besser gehen.“