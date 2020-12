Wild Wings Trainer Sundblad lobt "Gesehen, wie fit die Mannschaft ist"

Zweites Saisonspiel – zweiter Saisonsieg. So kann es für die Schwenninger in der noch jungen DEL-Saison weitergehen. Am Dienstagabend jubelten die Wild Wings nach dem 3:2 in Augsburg. Waren am Sonntag in Ingolstadt trotz des 2:1-Erfolges noch fitnessmäßig die Nachwehen der Corona-Zwangspause bei manchen Spielern nicht zu übersehen, so wirkten sie in Augsburg wieder frischer und läuferisch noch stärker.