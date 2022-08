1 Die Wild Wings strahlen nach ihrem verdienten Turniersieg beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen. Foto: Wild Wings

Am Samstag um 20:13 Uhr sangen in der Kreuzlinger Bodensee-Arena die meisten der rund 850 Schwenninger Fans: "Hier regiert der SERC." Zum dritten Mal in der Geschichte des Bodensee-Cups hatten die Wild Wings das Turnier gewonnen. "Ja", lachte auch der Hallensprecher des Gastgebers, "ohne Schwenningen geht hier eben nichts".

Die Personalien

Dabei hatten die Wild Wings vor dem Endspiel einige Ausfälle zu verkraften gehabt. Kapitän John Ramage (private Gründe), Manuel Alberg (zwei Weisheitszähne gezogen), Daniel Pfaffengut (schwere Prellung) und Marius Möchel (muskuläre Probleme) fielen neben Alex Karachun aus.

Marvin Cüpper pariert vier Penaltys

Im Tor stand – wie geplant – gegen Grenoble Marvin Cüpper, der nicht zuletzt aufgrund seiner vier parierten Penaltys zum Matchwinner des Abends wurde.

Bei dem achtfachen französischen Meister Grenoble gab es ein Wiedersehen mit dem Ex-Schwenninger Damien Fleury. Auch ein Markus Poukulla trägt inzwischen das rote Dress der Franzosen – doch der frühere Wild-Wings-Angreifer musste in diesem Endspiel verletzungsbedingt passen.

Erst nach 59 Minuten fällt der erste Treffer

Die 900 Zuschauer mussten 59 Minuten warten, ehe das erste Tor fiel. In Überzahl gingen die Neckarstädter durch Brandon DeFazio nach schöner Vorarbeit von Alex Trivellato mit 1:0 in Führung. Doch Grenoble glich nur 35 Sekunden später zum 1:1 – ausgerechnet durch Damien Fleury – aus. In einer spannenden Verlängerung ließ Mitch Wahl eine Großchance für Schwenningen liegen.

Ken André Olimb nimmt den Silberpokal entgegen

Es ging ins Penaltyschießen. Hier parierte Marvin Cüpper gleich vier Versuche der Franzosen und krönte damit seine insgesamt starke Vorstellung. Für die Wild Wings verwandelten hingegen Tylor Spink und Miks Indrasis entscheidend zum 2:1-Sieg. Wenig später durfte "Ersatz-Kapitän" Ken André Olimb, der einer der herausragenden Akteure auf dem Eis gewesen war, den schmucken Silberpokal in Empfang nehmen.

Die Stimmen

Schwenningens Coach Harold Kreis hatte einen "verdienten" Turniersieg seiner Mannschaft gesehen. "Aber zwischendurch gab es auch einmal Frust bei uns an der Bande, weil die Franzosen einige Dinge gegen uns sehr gut gemacht haben, die wir so bisher in unseren Testspielen noch nicht lösen mussten. Aber die Jungs sind am Ball geblieben, haben auch stark in Unterzahl agiert. Wir haben hier beim Turnier unser Hauptziel erreicht, wieder einen Schritt in unserer Entwicklung weiter zu kommen."

Torhüter Marvin Cüpper hatte eine solide Leistung seines Teams in diesem spannenden Finale gesehen: "Nach einer langen Woche hier waren wir auch etwas geschlaucht. Aber sehr positiv ist, dass wir gegen einen guten Gegner aus Grenoble dennoch den Weg zum Sieg gefunden haben."

Sportdirektor Christof Kreutzer hakt das Traininingslager und das Turnier am Bodensee als "sehr gelungen" ab. "Wir haben neben den Spielen einige gute Dinge gemacht, die gezeigt haben, dass die Mannschaft gut funktioniert. Wir hatten zwei sehr gute Gegner und am Ende des Tages haben sich die Jungs für ihre harte Arbeit in beiden Spielen belohnt."

Für die Wild Wings geht es am kommenden Sonntag, 4. September (16.30 Uhr) daheim mit dem Testspiel gegen den DEL-Aufsteiger Frankfurt weiter.