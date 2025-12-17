Wild Wings – Thomas Larkin: Olympia-Vorfreude, Schwenninger Fokus und die „Palaltalia-Polemik“

Der Wild-Wings-Kapitän glaubt an großartige „Spiele“ in seinem Heimatland. Er spricht über den Ist-Stand seines Nationalteams, das steigende „Fieber“ und die große Baustelle.
Es werden nun aufregende und schöne Wochen für den Wild-Wings-Kapitän Thomas Larkin (34) und seinem Teamkollegen Alex Trivellato. Die Olympiateilnahme in ihrem Heimatland Italien rückt näher. Für Larkin läuft das Eishockeyturnier praktisch vor der Haustüre seiner Familie in Mailand. Für beide Schwenninger geht ein großer Kindheitstraum in Erfüllung. Doch erst einmal liegt für die zwei Wild Wings der Fokus auf der Liga. Thomas Larkin spricht über den Weg zwischen Olympia-Countdown und DEL-Alltag.