Wild Wings Team fiebert Top-Duell gegen Mannheimer Adler entgegen

"Wir freuen uns richtig drauf", so Wild-Wings-Coach Niklas Sundblad. Für den Schweden sind die Adler bereits seit Saisonbeginn der Top-Favorit auf den Titel – also noch vor München. "Mannheim ist in der Kadertiefe so gut besetzt wie kein anderes Team in der DEL." Sundblad erwartet am Donnerstag einen Gastgeber, "der sofort Druck aufbauen wird. Wir wollen versuchen, defensiv sehr stabil zu stehen und unsere Chancen über ein schnelles Umschaltspiel zu finden. Unser Spiel gegen Mannheim im MagentaSport-Cup (2:4) hat uns gezeigt, dass wir läuferisch voll mithalten können." Angreifer Alex Weiß ergänzt: "Es ist klar, dass wir uns durch die ersten vier Siege noch mehr Sicherheit und Selbstvertrauen erarbeitet haben." Der Assistenz-Kapitän zieht einen ersten Vergleich zur Vorsaison: "Wir sind nun um 100 Prozent fitter." Weiter sieht der Angreifer das Spielsystem und die starken Torhüter als großen Unterschied zur vergangenen Runde an.

Verteidiger Christopher Fischer sprach am Montagabend von einem verdienten Heimsieg gegen Straubing. "Aber jetzt werden die Spiele in Mannheim und gegen München für uns noch einmal auf einer anderen Stufe laufen."

Wechsel im Tor

Patrik Cerveny wird erstmals in der neuen DEL-Saison das Tor hüten. "Es war immer klar, dass Joacim Eriksson nicht durchspielen kann", begründet Niklas Sundblad seine Entscheidung. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.

Gross nicht überrascht

Mannheims Coach Pavel Gross fordert nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen in Ingolstadt von seinem Team noch eine "konstantere" Laufleistung. "Für uns ist es keine Überraschung, dass Schwenningen Erster ist. Die Wild Wings spielen unter Niklas aggressives und schnelles Eishockey, sie marschieren mit allen vier Reihen und lassen ihrem Gegner keine Zeit." Fehlen werden sicher Sinan Akdag, Cody Lampl und Andrew Desjardins.