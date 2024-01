Wild Wings: Steve Walker wird beim 51. Geburtstag mit dem 16. Heimsieg beschert

1 Die Wild Wings jubeln weiter: Tylor Spink freut sich ausgelassen über seinen Treffer zum 1:0 gegen Düsseldorf. Foto: Roland Sigwart

Sein Team gewinnt gegen die abstiegsbedrohten Düsseldorfer souverän mit 3:0. Die abstiegsbedrohten Rheinländer halten nur anfangs mit. Platz vier ist in Reichweite.









Die Wild Wings haben in der fast ausverkauften Helios Arena gegen Düsseldorf mit einem souveränen 2:0 ihren bereits 16. Heimsieg in dieser DEL-Saison gefeiert. Es war ein ideales Geburtstagsgeschenk für Coach Steve Walker, der am Freitag 51 Jahre alt wurde. Schwenningen bleibt Tabellenfünfter und hat auf den Vierten München nur noch einen Zähler Rückstand. Für Torhüter Joacim Eriksson war es der zweite Shutout in dieser Runde.