1 Wild-Wings-Kapitän Thomas Larkin ist nach der 3:6-Niederlage in Düsseldorf enttäuscht. Foto: Eibner

Kyle Platzer stellt klar: „So einen Start ins Spiel dürfen wir so spät in dieser Saison einfach nicht zulassen.“ Am Sonntag (14 Uhr) kommt der Direktkonkurrent Köln.









Eine 3:6-Niederlage in Düsseldorf und schon rutschen die Wild Wings in der DEL-Tabelle von Rang vier auf Rang sieben ab – zumindest bis Sonntag. So schnell geht es in dem engen Geflecht im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation.