Wild Wings: Steve Walker nimmt „einige positive Dinge“ aus Wolfsburg mit

Aus einer knappen Niederlage die nächste positive Energie ziehen: Wild-Wings-Coach Steve Walker blickt zuversichtlich auf die entscheidende Phase in der Hauptrunde.

Verteidiger Johannes Huß sagt: „Unsere Leistung hat gestimmt, es fehlte nur der Lucky Punch.“ Schwenninger Mannschaft reist am Samstag nach Ingolstadt weiter.









Am Samstag nach dem Frühstück wird die Schwenninger Mannschaft in ihrem Wolfsburger Quartier aufbrechen und nach Ingolstadt fahren. Nach der Ankunft am späten Nachmittag geht es entweder noch für eine kurze Trainingseinheit aufs Eis in der Ingolstädter Saturn Arena, oder das Team wird ein Trockentraining absolvieren. „Ganz wichtig ist nach so einer langen Anfahrt die Bewegung“, macht es Wild-Wings-Athletikcoach Hendrik Kolbert deutlich. Der Vorteil ist, dass die Schwenninger direkt neben dem Ingolstädter Eisstadion ihr Hotel beziehen und sich dann spontan für die Art ihrer Trainingseinheit entscheiden können.