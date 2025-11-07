Wild Wings – Stefan Wagner: Wünsche, Lob, zwei Kritikpunkte, Walker-Vertrag und etwas Familienzeit

Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner zieht in der Länderspielpause ein erstes Zwischenfazit. Sportlich und auch in Sachen Rahmenbedingungen ist alles im Soll.
Deutschland-Cup-Pause. Die Wild-Wings-Mannschaft hat noch bis Samstag frei, die Spieler sind in alle Richtungen verstreut. Geschäftsführer Stefan Wagner möchte die Tage nutzen, um eventuell beim Turnier in Landshut vorbeizuschauen, aber auch „etwas Familienzeit“ genießen. Ein guter Zeitpunkt, um mit ihm eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.