1 Stefan Wagner (links) zeigte am Dienstag seinem neuen Stürmer Filip Reisnecker bei dessen Antrittsbesuch schon einmal die Helios Arena. Foto: Gunter Wiedemann

Warum Harold Kreis dem Schwenninger Geschäftsführer Sport leidtut. Das Spielsystem wird sich unter dem neuen Coach Steve Walker verändern.









Dienstagvormittag in der Schwenninger Helios Arena: Stefan Wagner, der Geschäftsführer Sport der Wild Wings, findet zwischen zwei Terminen Zeit für ein Gespräch. An der Wand in seinem Büro hängen alle aktuellen Spielernamen der DEL-Clubs – eine umfangreiche Übersicht des Ist-Stands auf dem Transfermarkt. Beim Kader der Wild Wings gibt es für die Saison 2023/24 nur noch wenige Aufkleber ohne Beschriftung. Aber nicht nur darüber unterhalten wir uns mit dem gebürtigen Münchner, der am 23. Mai seinen 50. Geburtstag feiert.