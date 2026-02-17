Wild Wings Stefan Wagner: Das gute Gefühl, die elfte Importlizenz, die Kaderplanung und der DEL-Restart

Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner hat neben seinem intensiven Alltag in Schwenningen auch den Weg des deutschen Teams in Mailand im Auge.
Die Olympischen Spiele begeistern in Italien – die Vorbereitung auf die restliche DEL-Saison mit all ihren noch zu erwartenden Höhepunkten läuft in Schwenningen. Seit über einer Woche stehen die Wild Wings – nach ihrem zehntägigen Urlaub – wieder im Training. Die Überbrückung der vierwöchigen Olympiapause stellt alle 14 DEL-Teams vor eine große Herausforderung. Die Schwenninger steigen am Mittwoch, 25. Februar, mit der Auswärtspartie in Wolfsburg wieder in die Hauptrunde ein.