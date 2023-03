1 Sportdirektor Stefan Wagner: „Wir brauchen zukünftig sicherlich noch mehr Spieler in der Mannschaft, die Tore schießen können und auch Verantwortung übernehmen.“ Foto: Roland Sigwart

Was er vor dem Köln-Spiel mit Harold Kreis an möglichen Strategien durchsprach. Wie die personellen Planungen weiterlaufen. Trainerfrage ist weiterhin offen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stefan Wagner war nach dem Verpassen der Pre-Play-offs niedergeschlagen und sehr enttäuscht: „Es war natürlich zu wenig, was wir in den vergangenen Spielen an Punkten geholt haben. Wir hätten es schaffen können. Aber ich haue jetzt nicht auf der Mannschaft rum.“