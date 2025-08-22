Wild-Wings-Spieler: Deshalb macht Will Weber Klimmzüge an Metallprofilen

Das Unternehmen Sikla aus VS-Schwenningen arbeitet für eine Werbekampagne mit dem Sportler zusammen. Die Spezialisten für Befestigungslösungen fanden: Das passt bestens.
Seit fünf Jahren ist Will Weber einer der wichtigsten Akteure in der Defensive der Wild Wings. Der Abwehrspezialist hat schon hunderte Spiele für das Schwenninger Profiteam absolviert – und jetzt zeigt er sich auch noch von einer anderen sportlichen Seite. Das Unternehmen Sikla hat den Kufen-Crack nämlich für einen Werbespot für engagiert: Zu sehen ist er da, wie er sich in einer Industriehalle das verpackte Material für ein neues Montagesystem schnappt. Statt Schlittschuhen trägt der 36-jährige US-Amerikaner Arbeitshandschuhe – und statt mit Pucks hantiert er mit Montageverbindern.