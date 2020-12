Wild Wings sind bereit Nach 287 Tagen zurück in der DEL

Eigentlich ist es ein Wahnsinn! Sage und schreibe 287 Tage ist es her, als die Wild Wings zum letzten Mal in der DEL auftraten – am 8. März diesen Jahres beim letzten Hauptrundenspiel der Saison 2019/20 in Mannheim. Seitdem ist sehr viel passiert. Vor allem haben der neue Manager Christof Kreutzer und Coach Niklas Sundblad den Kader neu zusammengebaut. Die Wild Wings wollen nun gleich beim schweren Auswärtsspiel in Ingolstadt zeigen, dass ihre starken Auftritte im Rahmen des MagentaSport-Cups keine Eintagsfliegen in der Testphase waren. Oft in der DEL in den vergangenen Jahren Schlusslicht gewesen zu sein – das war gestern. Jetzt wollen die Schwäne die Karten mit viel Elan und auch guten Typen im Team neu mischen.

Niklas Sundblad gab am Freitag einen Einblick in die Gefühlswelt seiner Spieler: "Wir sind alle froh, dass es losgeht, und wir bekommen mit Ingolstadt auch gleich einen sehr guten Gegner." Schwenningens neuer Kapitän Travis Turnbull ist mit seinem Coach einer Meinung: "Wir sind überhaupt nicht nervös, sondern freuen uns auf das erste Spiel." Sundblad glaubt auch nicht, dass der Trainingsrückstand aufgrund der zurückliegenden Quarantäne eine große Rolle am Sonntag spielen könnte. "Wir hatten eine lange Vorbereitungszeit und haben eine gute konditionelle Grundlage."