1 Was für eine Überraschung: Sebastian Uvira meldet sich – drei Wochen früher als geplant – nach seiner Verletzungspause wieder zurück. Foto: Eibner

Der Angreifer ist dem Zeitplan um drei Wochen voraus und wird wohl am Donnerstag in Straubing wieder spielen. Chris Brown fühlt sich „hervorragend“ aufgenommen.









Das intensive Weihnachts- und Neujahrsprogramm beginnt für die Wild Wings (7./45) am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Spiel in Straubing (3./51). Am Samstag (14 Uhr) geht es in der bereits ausverkauften Helios Arena dann gegen den Tabellenführer Bremerhaven (56) weiter.