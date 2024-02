1 Herrlich: Johannes Huß, Sebastian Uvira und Daniel Pfaffengut (von links) freuen sich ausgelassen wie Kinder. Foto: Roland Sigwart

In der fast ausverkauften Helios Arena bezwingen die Neckarstädter ihren Direktkonkurrenten beeindruckend mit 4:1. Chris Brown schnürt einen Doppelpack.









Die Wild Wings haben am Sonntag in der fast ausverkauften Helios Arena im Kampf um einen direkten Play-off-Platz gegen ihren Direktkonkurrenten Köln nach einer starken Leistung einen in dieser Phase sehr wichtigen 4:1-Sieg gefeiert. Es war der 18. Heimerfolg.