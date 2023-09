Daheim gegen den EHC Kloten mit 0:3 verloren. Es muss sich in allen Bereichen der Wild Wings noch einiges bis zum Saisonstart in zwei Wochen verbessern.

Die Wild Wings haben am Freitagabend daheim ihr vorletztes Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten EHC Kloten vor 2612 Zuschauern mit 0:3. Vorbereitung hin oder her – das Leistungslevel der Schwenninger stimmt zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Im vierten Testspiel in Folge schossen die Neckarstädter kein Tor!

Die Personalien

Schwenningens Coach Steve Walker bot in etwa die Angriffsreihen auf, die wohl in zwei Wochen den Saisonstart in der DEL gegen Mannheim bestreiten.

Zum Beispiel stürmte Alex Karachun an der Seite der Spink-Brüder. Der leicht angeschlagene Max Görtz vorsichtshalber pausierte. Im Tor stand Joacim Eriksson.

Der Spielverlauf

Der EHC Kloten ging in der 11. Minute – nach mehrfachen Nachschuss – durch Mischa Ramel mit 1:0 in Führung. Die Wild Wings machten in dieser Phase Druck und besaßen in der 16. Minute durch Karachun ihre bis dahin größte Chance. Klotens Keeper Sandro Zurkirchen parierte hervorragend.

Im zweiten Drittel verloren die Schwenninger etwas ihre spielerische Linie, nachdem sie in der 23. Minute das 0:2 durch Tyler Morley kassiert hatten.

Viel Stille in der Helios Arena

Im Schlussdrittel waren nur 30 Sekunden gespielt, als es den Eidgenossen bei ihrem 3:0 (Miro Aaltonen) zu einfach gemacht wurde. Bei den Schwenninger Fans war spätestens jetzt die Stimmung am Tiefpunkt.

Von den Wild Wings kam im Angriff nicht mehr viel. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage, die zeigt, dass auf Steve Walker und sein Team in den kommenden zwei Wochen noch jede Menge Arbeit wartet.

Die Saison-Generalprobe für Schwenningen findet am kommenden Freitag in Augsburg statt.