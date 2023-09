Die Bayern stehen am Freitag (19.30 Uhr) gegen das Walker-Team unter Zugzwang. Torhüter Cody Brenner kommt zu seiner Saisonpremiere.

Die Wild Wings wollen ihren ausgezeichneten Saisonstart unterstreichen und in den Spielen am zweiten Rundenwochenende der DEL in Ingolstadt (Freitag, 19.30 Uhr) und daheim gegen Wolfsburg (Sonntag, 19 Uhr) nachlegen.

Die Ingolstädter stehen nach zwei Niederlagen an ihrem Auftakt-Wochenende gegen Schwenningen schon etwas unter Zugzwang.

Das sagt Steve Walker

Wild-Wings-Coach Steve Walker blickt voraus: „Wir haben in den ersten beiden Spielen einige Dinge gutgemacht. Auf diesen wollen wir gegen Ingolstadt und Wolfsburg weiter aufbauen.“

Max Görtz blickt voraus

Schwenningens Angreifer Max Görtz freut sich ebenso über den starken Saisonstart seiner Mannschaft, „doch wir haben noch 50 schwere Spiele in der Hauptrunde vor uns und wollen dies Schritt für Schritt angehen“.

Der Schwenninger Plan

Trotz des durchwachsenen Starts der Ingolstädter spricht Steve Walker mit viel Respekt von den Oberbayern: „Sie spielen schnell, haben ein gutes Umschaltspiel, suchen oft erfolgreich die freien Räume und haben Verteidiger, die sehr offensiv ausgerichtet sind.“

Ein wenig verrät der Schwenninger Trainer schon seinen Planansatz am Freitag in der Saturn Arena: Um die Ingolstädter Verteidiger in ihrem Vorwärtsdrang zu bremsen, wollen die Wild Wings ein ähnlich giftiges Forechecking wie in Iserlohn wieder exizieren.

Der interne Konkurrenzkampf

Torhüter Cody Brenner (Steve Walker: „Er ist ein Arbeitstier und passt super in unser Team“) wird erstmals in dieser Saison spielen. Seine Aufstellung richtet Steve Walker wieder etwas nach dem Gegner aus – drei Spieler werden am Freitag wieder nur zuschauen.

Der Coach berichtet vom internen Konkurrenzkampf: „Die Jungs gehen sehr gut und fair miteinander bei diesem Thema um.“

Die Lage in Ingolstadt

Vorjahres-Vizemeister Ingolstadt hat nach dem ersten Wochenende erst einen Punkt auf seinem Konto stehen. Die Mannschaft von Coach Mark French verlor zunächst am vergangenen Freitag mit 1:2 nach Penaltyschießen bei den Eisbären Berlin und hatte zwei Tage später in Köln mit 1:4 das Nachsehen.

Die Ingolstädter Verantwortlichen wissen: Nur wenn alles in dieser neuen Saison passt, dann kann es für die Oberbayern wieder weit gehen.

Der ERC hatte bei seinen Planungen im Angriff sogar eine Importstelle mehr besetzt, um den gewichtigen Abgang von Center Justin Feser (nach Wolfsburg) gut zu kompensieren. In der Defensive kamen mit Kevin Maginot (aus Frankfurt) und Luca Zitterbart (Düsseldorf) zwei überdurchschnittliche deutsche Verteidiger.

Was bei den beiden Niederlagen zum Auftakt-Wochenende auch ersichtlich war, ist, dass die beiden mit vielen Hoffnungen verpflichteten Stürmer Travis St. Denis (aus Straubing) und Casey Bailey (Iserlohn) noch ihre Rollen suchen.