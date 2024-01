Schwenninger werden in Köln beim 1:5 voll ausgebremst

1 So sah es in Köln aus: Die Haie jubeln – Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson kann nur zuschauen. Foto: Eibner

Erste Niederlage von Steve Walker und Co. im neuen Jahr gegen einen Direktkonkurrenten im Kampf um einen Top-6-Platz.









Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag in der DEL bei den Kölner Haien nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung mit 1:5 verloren. Im fünften Spiel in 2024 sind die Schwenninger erstmals ausgerutscht.