Wild Wings: Schwenninger verlieren mit 1:4 in Bremerhaven

Schwenninger verlieren mit 1:4 in Bremerhaven

1 Die Wild Wings mussten zuviel gegen Bremerhaven reagieren anstatt zu agieren: Hier verteidigt Thomas Larkin (links) gegen den Bremerhavener Dominik Uher. Foto: Eibner

Damit ist die kleine Erfolgsserie der Neckarstädter nach fünf Siegen gerissen. Tyson Spink, Alex Karachun und Philip Feist fehlen an der Nordsee.









In der DEL haben die Wild Wings mit der 1:4-Niederlage in Bremerhaven vorerst den Sprung auf Rang drei verpasst. Die Serie von fünf Siegen in Folge ist damit gerissen. Schwenningens Coach Steve Walker zog nach dem Spiel ein Fazit: „Es war ein hartes Spiel mit ein paar fragwürdigen Calls. Wir dürfen uns aber damit nicht zu sehr beschäftigen und müssen damit leben. Wir müssen einen besseren Job auch im Powerplay machen und mehr Chancen kreieren.“