1 Wild-Wings-Keeper Cody Brenner und Daryl Boyle (rechts) verteidigen gegen den Münchner Ben Smith. Foto: Eibner

Walker-Team zeigt sich in einem intensiven „Arbeitsspiel“ im Angriff bei einem Schussverhältnis von 33:31 zu wenig durchschlagskräftig.









Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntag in München mit 0:3 verloren. Das Schussverhältnis von 33:32 sprach zwar in der altehrwürdigen Olympia-Eishalle für Schwenningen, aber die Qualität der Schüsse war gegen souverän agierende Münchner dieses Mal nicht gut genug.