Wild Wings: Schwenninger verlieren in Augsburg mit 2:3 nach Penaltyschießen

Schwenninger verlieren in Augsburg mit 2:3 nach Penaltyschießen

1 Um jeden Meter Eis wurde am Samstagabend im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion gefightet. Hier liefern sich Otso Rantakari (Augsburg, links) und Schwenningens Daniel Pfaffengut einen Zweikampf. Foto: Eibner

Beide Teams liefern sich ein sehr intensives und spannendes Match. Walker-Team ist Tabellensiebter. Sebastian Uvira wird kurz vor dem Spiel noch gesperrt.









Die Wild Wings haben am Samstagabend in Augsburg nach einem sehr intensiven, temporeichen und spannenden Duell mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren. Die Schwenninger sind mit diesem einen neuen Punkt nun Tabellensiebter. Gäste-Angreifer Philip Feist, der zwischenzeitlich zum 2:1 traf, war anschließend enttäuscht: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Doch Kleinigkeiten haben das Spiel am Ende entschieden.“