1 Spannend und packend – das Spiel 1 der Viertelfinalserie: Wild-Wings-Angreifer Tylor Spink (rechts) im Duell mit dem Straubinger Mark Zengerle. Foto: Eibner Pressefoto

Gäste verkaufen sich nach phasenweise guter Leistung unter Wert. In 202 Sekunden im Mitteldrittel zeigen sich die Tigers mit drei Toren brutal effektiv. Coach Steve Walker fordert: „Wir müssen unsere Emotionen noch besser kanalisieren.“









Die Wild Wings haben das Spiel 1 in der Play-off-Viertelfinalserie (Modus „Best of 7“) am Samstag in Straubing mit 2:5 verloren. Nach einem guten ersten Drittel kassierten die Schwenninger im Mitteldrittel in kurzer Zeit – richtungsweisend – gegen sehr effektive Tigers drei Tore in kürzester Zeit. Am Dienstag (19 Uhr) läuft das zweite Viertelfinal-Spiel in der Helios Arena.