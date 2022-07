1 Die Wild Wings – Johannes Huß (rechts) – starten mit dem ewig jungen Derby in Mannheim am 16. September in die neue DEL-Saison. Foto: Eibner

Der neue DEL-Spielplan für die Saison 2022/23 liegt vor. Die Wild Wings beginnen am Freitag, 16. September (19.30 Uhr) mit dem Derby in Mannheim.















Erster Heimgegner der Schwenninger ist ausgerechnet am Sonntag, 18. September (16.30 Uhr), der Ex-Klub von Wild-Wings-Coach Harold Kreis, die Düsseldorfer EG. Am Freitag, 23. September, kommt dann Straubing.

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison bestreiten am Donnerstag, 15. September, die Kölner Haie gegen München.

Idealer Spielplan für die Wild Wings an Weihnachten

Mussten die Wild Wings in der vergangenen Saison um Weihnachten herum viel reisen, so meint es der neue Spielplan nun viel besser mit den Neckarstädtern. Am 23. Dezember kommt Red Bull München in die Helios-Arena – am 2. Weihnachtsfeiertag steht ebenfalls ein Heimspiel gegen Nürnberg an.

Die Hauptrunde mit den 15 Klubs endet am 5. März 2023.

Nächster und erst einmal letzter Import-Stürmer wird noch gesucht

Wild-Wings-Manager Christof Kreutzer freut sich in einer ersten Reaktion über den neuen Spielplan: "Dass wir das Derby am 16.September in Mannheim haben, ist nicht schlecht. Wir werden dann die Außenseiterrolle einnehmen und der Druck lastet vor allem bei den Adlern. Die Terminierung an Weihnachten ist ideal für uns. Nach unseren beiden Heimspielen gegen München und Nürnberg sind wir am 28. Dezember spielfrei und müssen erst wieder am 30. Dezember nach Frankfurt reisen. Auch unseren Fans kommen die beiden attraktiven Heimspiele gegen München und Nürnberg sicherlich sehr gelegen." Übrigens: Die Wild Wings entscheiden aktuell in aller Ruhe über die Besetzung der letzten Import-Stelle eines Stürmers. "Das ganze Paket muss ja stimmen, deshalb brechen wir nichts übers Knie", berichtet Christof Kreutzer.