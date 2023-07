Der neue DEL-Spielplan steht. Am Freitag, 15. September, geht es in die Eiszeit 2023/24. Zwei Tage später gastieren die Wild Wings in Iserlohn.

Attraktiver geht es nicht zum Start in die neue DEL-Saison 2023/24 für die Wild Wings. Zum Auftakt am Freitag, 15. September (19.30 Uhr) kommen die Mannheimer Adler in die Helios Arena. „Eine super Konstellation“, freut sich auch Schwenningens Geschäftsführer und Sportdirektor Stefan Wagner über den neuen Spielplan.

Die ersten Spiele

Am Sonntag, 17. September (16.30 Uhr), gastieren die Neckarstädter am zweiten Spieltag in Iserlohn. Am Freitag, 22. September, geht es für die Wild Wings dann nach Ingolstadt.

Am Sonntag 24. September (19 Uhr) läuft das zweite Saisonheimspiel gegen Wolfsburg.

Die Deutschlandcup-Pause ist vom 5. bis 16. November terminiert.

Gegen wen an Weihnachten?

Spannend vor jeder Saison ist natürlich auch der „Weihnachtsfahrplan“ der Wild Wings: Am zweiten Weihnachtsfeiertag gastiert die Mannschaft von Coach Steve Walker in Mannheim. Am 28. Dezember kommt Iserlohn und am 30. Dezember spielt Schwenningen in Augsburg.

Weitere Neuigkeiten

Und was es noch Neues in Schwenningen gibt? In den nächsten Tagen wollen die Wild Wings noch einen ausländischen Stürmer verkünden. Einige Spieler trainieren aktuell neben den täglichen Krafteinheiten zwei Mal in der Woche auf dem Eis in Romanshorn (Schweiz).

Das erste Eistraining in Schwenningen soll am 31. Juli laufen. Das erste Testspiel findet am Freitag, 11. August beim EHC Kloten statt.

Die neue Eiszeit rückt also in großen Schritten immer näher – und die Vorfreude darauf wächst.