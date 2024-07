Wild Wings: Schwenninger starten auswärts mit dem Derby in Mannheim

1 Wie im Vorjahr ein Derby zum Auftakt – dieses Mal aber in Mannheim. Die Wild Wings – hier Phil Hungerecker im Angriff – starten am Freitag, 20. September, auswärts gegen die Adler. Foto: Roland Sigwart

Der neue DEL-Spielplan liegt vor: Saisonstart ist am 19. September mit dem Eröffnungsspiel zwischen Augsburg und Ingolstadt. Wild Wings haben am 22. September erstes Heimspiel gegen Bremerhaven.









Der Saisonfahrplan der DEL für 2024/25 steht. Die Wild Wings starten mit dem Derby in Mannheim am Freitag, 20. September und haben ihr erstes Heimspiel am Sonntag, 22. September (14 Uhr) gegen Bremerhaven. Am dritten Spieltag (Freitag, 27. September) gastiert das Team von Coach Steve Walker in Düsseldorf und empfängt dann am Sonntag, 29. September (19.15 Uhr) die Eisbären Berlin.