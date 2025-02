Wild Wings: Schwenninger planen keine Verpflichtung mehr

Ehemalige Radsport-Rivalen Lance Armstrong und Jan Ullrich treten in Bad Dürrheim gegeneinander an

Was für eine Knallernachricht für alle Radsportfans in der Region: Die ehemaligen Radsport-Rivalen Jan Ullrich und Lance Armstrong werden in Bad Dürrheim gemeinsam auf das Rad steigen. Auch andere Radsportler können mit ihnen Runden drehen.