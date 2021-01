Wild Wings Schwenninger müssen sich knapp geschlagen geben

Die Wild Wings haben in der DEL ihr Heimspiel gegen Red Bull München mit 2:3 verloren. Eine ordentliche Leistung reichte gegen vor allem defensivstarke Münchner am Ende nicht aus. Ein Kritikpunkt am Schwenninger Spiel: Bei Fünf-gegen-Fünf war es in der Offensive zu wenig, um die Bayern richtig zu ärgern. Schwenningens Trainer Niklas Sundblad sprach diesen Punkt auch nach dem Schlusszeichen an: "Allerdings hat München defensiv sehr gut gespielt und nur wenig zugelassen. Es war schwer für uns. Sie haben die Räume sehr eng gemacht."